Чи є арифметичною прогресією послідовність ( у разі позитивної відповіді вкажіть різницю прогресії) 1) 24,22,20,18 2)16,17,19,23 3)-3,2,7,12

Алгебра

Чи є арифметичною прогресією послідовність ( у разі позитивної відповіді вкажіть різницю прогресії) 1) 24,22,20,18 2)16,17,19,23 3)-3,2,7,12

Автор: Гость