Найдите площадь равнобедренной трапеции с основаниями 2 сантиметров и 6 сантиметров если угол при большем основании равен Альфа
Геометрия
Найдите площадь равнобедренной трапеции с основаниями 2 сантиметров и 6 сантиметров если угол при большем основании равен Альфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД - равнобедренная трапеция, ВС=2см, АД=6см, угол А=α.Проведем высоту ВН. Так как трапеция равнобедренная, тоАН=(АД-ВС)/2=(6-2)/2=2см.В прямоугольном треуг-ке АНВ ВН=АН*tgα=2tgα.Площадь трапеции равна полусумме оснований, умноженное на высоту:S=(АД+ВС)*2tgα/2=8tgα (см^2)
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