Найдите площадь равнобедренной трапеции с основаниями 2 сантиметров и 6 сантиметров если угол при большем основании равен Альфа

Геометрия

Найдите площадь равнобедренной трапеции с основаниями 2 сантиметров и 6 сантиметров если угол при большем основании равен Альфа

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