Название разрядов местоимений примеры местоимений

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ЛИЧНЫЕ- Я,МЫ ТЫ,ВЫ ОН,ОНА,ОНО,ОНИ ВОЗВРАТНЫЕ-СЕБЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ -МОЙ ТВОЙ НАШ ВАШ ЕГО ЕЁ ИХ СВОЙ  ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ-КТО?,ЧТО?КАКОЙ?КОКОВ?ЧЕЙ?КОТОРЫЙ?СКОЛЬКО? ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ-КТО ,ЧТО,КАКОЙ, КАКОВ ,ЧЕЙ ,КОТОРЫЙ ,СКОЛЬКО НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ -НЕКТО , НЕЧТО , НЕКОТОРЫЙ ,НЕКИЙ ,НЕСКОЛЬКО ,КТО-ТО,ЧТО-ТО ,КАКОЙ-ТО ИТД ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ -НЕКТО НИЧТО  НИКАКОЙ НИЧЕЙ НИСКОЛЬКО НЕКОГО НЕЧЕГО  УКАЗАТЕЛЬНЫЕ -ТОТ ,ЭТОТ ,ТАКОЙ ,ТАКОВ ,ЭТАКИЙ ,СТОЛЬКО  ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ-САМ,САМЫЙ,ВЕСЬ ,ВСЯКИЙ КАЖДЫЙ ,ЛЮБОЙ ,ИНОЙ,ДРУГОЙ
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