Найдите знасение аврожение а-7 и а+8 при а=23, а=57, а=60, а=92
Математика
Найдите знасение аврожение а-7 и а+8 при а=23, а=57, а=60, а=92
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23-7=16 57-7=50 60-7=53 92-7=85 23+8=31 57+8=65 60+8=68 92+8=100
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