3,711- (2,11+1,04)+4,816-3,214+2,444=? действия столбком.
Математика
3,711- (2,11+1,04)+4,816-3,214+2,444=? действия столбком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2,11+1,04=3,15 2. 3,711- 3,15=0,561 3. 0,561+4,816=5,377 4. 5,377-3,214=2,163 5. 2,163+2,444=4,607 Ответ: 4,607
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