3,711- (2,11+1,04)+4,816-3,214+2,444=? действия столбком.

Математика
3,711- (2,11+1,04)+4,816-3,214+2,444=? действия столбком.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2,11+1,04=3,15 2. 3,711- 3,15=0,561 3. 0,561+4,816=5,377 4.  5,377-3,214=2,163 5. 2,163+2,444=4,607 Ответ: 4,607
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите знасение аврожение а-7 и а+8 при а=23, а=57, а=60, а=92
Ответить
Геометрия
Найдите площадь равнобедренной трапеции с основаниями 2 сантиметров и 6 сантиметров если угол при большем основании равен Альфа
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились ч...
Ответить
Русский язык
Название разрядов местоимений примеры местоимений
Ответить
География
Почему водохранилища расположены в основном вблизи крупных городов?
Ответить