Удельный период русской истории составить три вопроса

История
Удельный период русской истории составить три вопроса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Период раздробленности русских княжеств; 2.Борьба с ливонским и тевтонским орденом, нашествие татаро-монголов на Русь; 3. Становление Московского княжества и формирование централизованного гос-ва....
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