Удельный период русской истории составить три вопроса
История
Удельный период русской истории составить три вопроса
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Гость:
1.Период раздробленности русских княжеств; 2.Борьба с ливонским и тевтонским орденом, нашествие татаро-монголов на Русь; 3. Становление Московского княжества и формирование централизованного гос-ва....
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