Плзззззззхжж пожалуйста
Математика
Плзззззззхжж пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 задаче ответ А 2, 3 и 5 см т.к. всего 10 сгибов и длина всей нитки 10 см пллучаем 1 сгиб 1 см
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