Сочи Анапа Кавказ какие имеют водные обьекты

География
Сочи Анапа Кавказ какие имеют водные обьекты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большие водохранилища находятся возле больших городов потому что вода больше требуется какому либо городу
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