Решите пожалуйста! Катя нарисовала квадрат со стороной 10 см. Затем она соединила середины сторон квадрата так, что получился меньший квадрат. Чему равна площадь квадрата?

Математика
Решите пожалуйста! Катя нарисовала квадрат со стороной 10 см. Затем она соединила середины сторон квадрата так, что получился меньший квадрат. Чему равна площадь квадрата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*10=100см2 площадь основного квадрата 100/4= 25 см2 площадь меньшего квадрата
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