Решите пожалуйста! Катя нарисовала квадрат со стороной 10 см. Затем она соединила середины сторон квадрата так, что получился меньший квадрат. Чему равна площадь квадрата?
Математика
Решите пожалуйста! Катя нарисовала квадрат со стороной 10 см. Затем она соединила середины сторон квадрата так, что получился меньший квадрат. Чему равна площадь квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*10=100см2 площадь основного квадрата 100/4= 25 см2 площадь меньшего квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах сумма чмсел были равными?
Математика
Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так , чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы. Какое число она должна вписат...