Составить предложения со словосочетанием: после родительского собрания

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Составить предложения со словосочетанием: после родительского собрания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После родительского собрания вся квартира блестела
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