На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов.Десятую часть составляла ??звесть,двенадцатую часть цемент.Сколько доставлено тонн извести и сколько цемента?

Математика

На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов.Десятую часть составляла ??звесть,двенадцатую часть цемент.Сколько доставлено тонн извести и сколько цемента?

Автор: Гость