На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов.Десятую часть составляла ??звесть,двенадцатую часть цемент.Сколько доставлено тонн извести и сколько цемента?
Математика
На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов.Десятую часть составляла ??звесть,двенадцатую часть цемент.Сколько доставлено тонн извести и сколько цемента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3360*1/10=3360*1:10=336 (т)-привезли извести 2)3360*1/12=3360*1:12=280 (т)-привезли цемента 3)336+280=616 (т)-привезли цемента и извести
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