Почему поджелудочная железа относится к внутренней секреции? почему тазовая кость человека мощнее чем у других млекопитающих?

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1. Поджелудочная железа — железа смешанной секреции. В полость 12-перстной кишки она выделяет панкреатин, это протеолитический фермент (поэтому внешняя). А вот в кровь она выделяет инсулин (из островковых клеток Лангерганса). Поэтому — внутренняя. 2. Не у всех! У гориллы не слабее... Всё из-за прямохождения. нужна мощная опора.