Почему поджелудочная железа относится к внутренней секреции? почему тазовая кость человека мощнее чем у других млекопитающих?
Биология
Почему поджелудочная железа относится к внутренней секреции? почему тазовая кость человека мощнее чем у других млекопитающих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поджелудочная железа — железа смешанной секреции. В полость 12-перстной кишки она выделяет панкреатин, это протеолитический фермент (поэтому внешняя). А вот в кровь она выделяет инсулин (из островковых клеток Лангерганса). Поэтому — внутренняя. 2. Не у всех! У гориллы не слабее... Всё из-за прямохождения. нужна мощная опора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов.Десятую часть составляла ??звесть,двенадцатую часть цемент.Сколько доставлено тонн извести...
Русский язык
Задание 8. (Перевертыши) Эльдару Рязанову посвящается. В этом задании зашифрованы ??ильмы великого российского режиссера Эльдара Рязанова (1927-201...
Математика
В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположном направлении два самоле??а в 14:00 расстояние между ними было 3 540m и один из них летел...