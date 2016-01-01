Найди ошибки в слове .Замени согласную букву .Произнеси слово .Напиши его прааильно .
Русский язык
Найди ошибки в слове .Замени согласную букву .Произнеси слово .Напиши его прааильно .
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Гость:
Майки на чайки, бараны на бананы
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