Найди ошибки в слове .Замени согласную букву .Произнеси слово .Напиши его прааильно .

Русский язык
Найди ошибки в слове .Замени согласную букву .Произнеси слово .Напиши его прааильно .
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Гость:
Майки на чайки, бараны на бананы
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