Из двух городов расстояние между которыми 816 км в 7 ч утра одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Первый поезд проходил 56 км за 60 мин, и через 2 часа расстояние между ними стало равным 544 км. Найдите: а) Скор...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 816 км в 7 ч утра одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Первый поезд проходил 56 км за 60 мин, и через 2 часа расстояние между ними стало равным 544 км. Найдите: а) Скорости поездов; б) время, которое показывали часы в момент встречи поездов.

Автор: Гость