Из двух городов расстояние между которыми 816 км в 7 ч утра одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Первый поезд проходил 56 км за 60 мин, и через 2 часа расстояние между ними стало равным 544 км. Найдите: а) Скор...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 816 км в 7 ч утра одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Первый поезд проходил 56 км за 60 мин, и через 2 часа расстояние между ними стало равным 544 км. Найдите: а) Скорости поездов; б) время, которое показывали часы в момент встречи поездов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(816-544-(56*2))/2=80 км/ч скорость второго поезда 56км/ч - скорость первого поезда 816:(56+80)=6 часов проехали поезда до встречи 7.00+6=13.00 было на часах в момент встречи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот...
Русский язык
Математика