С двух железнодорожных станций , расстояние между которыми 124 км ,одновременно в п??отивоположных напраалениях отправилось два поезда. через 1 час 45мин расстояние между поездами стало ровно 369 км. Отношение скоростипервого п...

Математика

С двух железнодорожных станций , расстояние между которыми 124 км ,одновременно в п??отивоположных напраалениях отправилось два поезда. через 1 час 45мин расстояние между поездами стало ровно 369 км. Отношение скоростипервого первого поезда к скорости второго 3:2. найдите скорость каждого поезда

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