С двух железнодорожных станций , расстояние между которыми 124 км ,одновременно в п??отивоположных напраалениях отправилось два поезда. через 1 час 45мин расстояние между поездами стало ровно 369 км. Отношение скоростипервого п...
Математика
С двух железнодорожных станций , расстояние между которыми 124 км ,одновременно в п??отивоположных напраалениях отправилось два поезда. через 1 час 45мин расстояние между поездами стало ровно 369 км. Отношение скоростипервого первого поезда к скорости второго 3:2. найдите скорость каждого поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
369-124=245 245/5=49 49*2=98км 49*3=147км 147/1.75=84км/ч(скорость 2 поезда) 98/1.75=56км/ч(скорость 1 поезда)
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