С двумя любыми причастиями составьте предложения с однородными членами Причаст??я: обещанный,увешанный,засеянный,овеянный,замешанный,замещённый,заклеенный,награждённый,побеждённый, возвращённый,расколотый,брошенный,выращенный,...

Русский язык
С двумя любыми причастиями составьте предложения с однородными членами Причаст??я: обещанный,увешанный,засеянный,овеянный,замешанный,замещённый,заклеенный,награждённый,побеждённый, возвращённый,расколотый,брошенный,выращенный, взвешенный,углублённый,исправленный, привлечённый,преображённый,спрессованный,приведённый,увиденный,обиженный,разбитый,переведённый.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обещанный вкусный ужин. На полу разбитый любимый кувшин мамы. Как то так.
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