С именами каких исторических деятелей вы связываете следующие события? Как эти исторические личности были к ним причастны: а)начало Реформации б) Тридентский собор
История
С именами каких исторических деятелей вы связываете следующие события? Как эти исторические личности были к ним причастны: а)начало Реформации б) Тридентский собор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба события связаны с мартином лютером
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