С именами каких исторических деятелей вы связываете следующие события? Как эти исторические личности были к ним причастны: а)начало Реформации б) Тридентский собор

История

С именами каких исторических деятелей вы связываете следующие события? Как эти исторические личности были к ним причастны: а)начало Реформации б) Тридентский собор

Автор: Гость