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Решите уравнение модуль |7х-2|=0
Алгебра
Решите уравнение модуль |7х-2|=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
| 7x - 2 | = 0 (7x - 2) = 0 7x = 2 x = 2/7 Ответ: 2/7
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