Капитанская дочка 1 поведение в экстремальной ситуации 2.отношение к Маше

Литература
Капитанская дочка 1 поведение в экстремальной ситуации 2.отношение к Маше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она ему понравилась он писал ей стихи
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