Придумать стихотворную басню
Литература
Придумать стихотворную басню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будильник Был дом, и в этом доме люди жили, А у людей, конечно, вещи были – Хозяева их средь других нашли, Купили и в квартиру принесли. Хоть далеки те вещи от искусства, Но и они будили в людях чувства: Глава семейства – страстный леноман Любил свой телевизор и диван, Его жена – раб кухонного крана Любила шкаф с нарядами и ванну. Их сын любил компьютер и смартфон, А дочка – плеер, фен и телефон. И лишь будильник, чья была забота Будить хозяев в школу – на работу, За свой усердный ежедневный труд Был тем, кого в сердцах подушкой бьют, Ругают и пинают в раздраженьи, Лишая дружбы и расположенья. Для них он – пустозвон и сонокрад. Но разве он хоть в чем-то виноват? Вот также склонен человек нелестно Судить о людях для себя полезных, А восхвалять и другом звать того, Кто потакает слабостям его. А. А. Оганесян
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