"В школе растет человек" . Выпиши слова, которыми автор характеризует школу. О ка??ом отношении автора к школе говорят эти слова? Напиши
Литература
"В школе растет человек" . Выпиши слова, которыми автор характеризует школу. О ка??ом отношении автора к школе говорят эти слова? Напиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растёт . они говорят то что учимся любим и познаем только в школе
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