5 пошириних і не пошириних речень

Гость: Гость:

Поширені 1. Я їздив минулого року до львова зі своею сестрою. 2. Хлопці підняли тривогу бо горіла трава. 3. Я у лісі побачив гарне, чисте джерело. 4. Треба зберегти ці файли на всякий випадок. 5. Ми наступного понеділка підемо до гелереї. Не поширені: 1. Я гуляю. 2. Весна йде. 3. Сонце припікає. 4. Марійка відповідає. 5. Осінь...