5 пошириних і не пошириних речень

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5 пошириних і не пошириних речень
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Автор: Гость
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Гость:
Поширені 1. Я їздив минулого року до львова  зі своею сестрою. 2. Хлопці підняли тривогу бо горіла трава. 3. Я у лісі побачив гарне, чисте джерело.  4. Треба зберегти ці файли на всякий випадок. 5. Ми наступного понеділка підемо до гелереї. Не поширені: 1. Я гуляю. 2. Весна йде. 3. Сонце припікає. 4. Марійка відповідає. 5. Осінь...
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