Поделитесь своим мнением о сокращении безработицы и улучшения мер по содействию ??анятости молодежи

География
Поделитесь своим мнением о сокращении безработицы и улучшения мер по содействию ??анятости молодежи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие меры очень даже хороши для страны. Безработица-это беда, молодёжь часто ленится что-либо делать, это невыгодно, как для людей, так и для страны. Присечение данной проблемы-процветание государства.
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