Мудрая черепаха предлагает задание для тренировки памяти и внимания. Прономеруй ??сновные природные зоны в России в прядке их иследования с севера на юг(в синих квадратиках) а, и с юга на севре (всиних квадратиках)

Окружающий мир

Мудрая черепаха предлагает задание для тренировки памяти и внимания. Прономеруй ??сновные природные зоны в России в прядке их иследования с севера на юг(в синих квадратиках) а, и с юга на севре (всиних квадратиках)

Автор: Гость