Мудрая черепаха предлагает задание для тренировки памяти и внимания. Прономеруй ??сновные природные зоны в России в прядке их иследования с севера на юг(в синих квадратиках) а, и с юга на севре (всиних квадратиках)
Окружающий мир
Мудрая черепаха предлагает задание для тренировки памяти и внимания. Прономеруй ??сновные природные зоны в России в прядке их иследования с севера на юг(в синих квадратиках) а, и с юга на севре (всиних квадратиках)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,3,5,1,6,2,4.вроде так. ну примерно. ответ не может быть 100% т.к. не может
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