Что такое обособленное распространенное дополнение
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Что такое обособленное распространенное дополнение
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Обособляется распространенное приложение, выраженное нарицательным существительным с зависимыми словами и относящееся к нарицательному существительному
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