Установите соответствие: Климатические пояса - А) Экваториальный Б) Тропический В) Умеренный Г) Арктический Д) Антарктический. Постоянные ветры - 1) Северо-восточные 2) Юго-восточные 3) Пассаты 4) Западные

География

Установите соответствие: Климатические пояса - А) Экваториальный Б) Тропический В) Умеренный Г) Арктический Д) Антарктический. Постоянные ветры - 1) Северо-восточные 2) Юго-восточные 3) Пассаты 4) Западные

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