Установите соответствие: Климатические пояса - А) Экваториальный Б) Тропический В) Умеренный Г) Арктический Д) Антарктический. Постоянные ветры - 1) Северо-восточные 2) Юго-восточные 3) Пассаты 4) Западные
География
Установите соответствие: Климатические пояса - А) Экваториальный Б) Тропический В) Умеренный Г) Арктический Д) Антарктический. Постоянные ветры - 1) Северо-восточные 2) Юго-восточные 3) Пассаты 4) Западные
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Ответ такой к первому вопросу тропический ко второму вопросу пассаты
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