Звуко-буквенный разбор косая
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Звуко-буквенный разбор косая
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Косая-ударение на 2 слог, 3 слога (Ко-Са-Я) К-[к]-согл.,глух.,твёрдый. О-[а]-Гласн.,Безудар С-[с]-согласн.,звонк,Тверд А-[а]-глас.,ударн. Я-[й]-соглас.,звон.,тверд. -[а]-гасн.,Безудар.
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