Составить 5 предложений с сказуемым и разными частями речи (Help)

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Этимология - это наука о происхождении слова. сказуемое - наука сущ. Я пишу диктант. сказуемое - пишу гл. Утро туманно. сказуемое - туманно краткое прил. Яйцо всмятку. сказуемое - всмятку нар.