Переведите пожалуйста текст:Переведите. 8 класс the Paralympic Games Даю 99 балов

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Переведите пожалуйста текст:Переведите. 8 класс the Paralympic Games Даю 99 балов
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Автор: Гость
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Гость:
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