С какими из перечисленых веществ взаимодействует: 1) соляная кислота 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH 2)гидроксид калия 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KO...
Химия
С какими из перечисленых веществ взаимодействует: 1) соляная кислота 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH 2)гидроксид калия 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH 3)хлорид бария 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH
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