С какими из перечисленых веществ взаимодействует: 1) соляная кислота 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH 2)гидроксид калия 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KO...

Химия
С какими из перечисленых веществ взаимодействует: 1) соляная кислота 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH 2)гидроксид калия 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH 3)хлорид бария 1. MgO 2. AgNO3 3. SO3 4. CuSO4 5. Ca(OH)2 6. Cu 7. Fe 8. KOH
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12578 2. 234 3. 24 .....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте и запишите с данными прилагательными новые словосочетания в которых прилагательные приобрели бы значение качественных . с двумя -тремя из...
Ответить
Английский язык
Помогите с Английским! Fill in the gaps with ANY,SOME,NO»Это задание!
Ответить
История
Кто изображен на картинке ?
Ответить
Математика
7002 м перевести в км и м
Ответить
Математика
Cделайти один примерчик пожалуйста
Ответить