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7002 м перевести в км и м
Математика
7002 м перевести в км и м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км=1000 м 7002м=7 км 2 м
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