Укажите все общие делители и НОД числителя и знаменателя дроби , затем сократите дробь а/15/35,б/48/64,в/60/80,г/44/66,д/34/51

Математика

Укажите все общие делители и НОД числителя и знаменателя дроби , затем сократите дробь а/15/35,б/48/64,в/60/80,г/44/66,д/34/51

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