Укажите все общие делители и НОД числителя и знаменателя дроби , затем сократите дробь а/15/35,б/48/64,в/60/80,г/44/66,д/34/51

Математика
Укажите все общие делители и НОД числителя и знаменателя дроби , затем сократите дробь а/15/35,б/48/64,в/60/80,г/44/66,д/34/51
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)15/35=3/7 (Нод. 5)общий тоько 5 Б)48/64=3/4(Нод16) общие 4,2,8,16
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