Привести примеры художественного промысла обществознание шестой класс

Обществознание
Привести примеры художественного промысла обществознание шестой класс
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Гость:
И это в 1-4 классах...
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