Помогите разобраться с задачей Вычислите объём водорода, который можно получить из одного литра соляной кислоты (массовая доля HCl 37%, плотность 1.19г/см3) под действием цинка.

Химия

Помогите разобраться с задачей Вычислите объём водорода, который можно получить из одного литра соляной кислоты (массовая доля HCl 37%, плотность 1.19г/см3) под действием цинка.

Автор: Гость