Помогите разобраться с задачей Вычислите объём водорода, который можно получить из одного литра соляной кислоты (массовая доля HCl 37%, плотность 1.19г/см3) под действием цинка.
Химия
Помогите разобраться с задачей Вычислите объём водорода, который можно получить из одного литра соляной кислоты (массовая доля HCl 37%, плотность 1.19г/см3) под действием цинка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V(p-pa HCl) = 1000 cм³ ρ(р-ра HCl) = 1.19 г/см³ ω(HCl) = 37% = 0,37 Найти: V(H₂) - ? m(p-pa HCl) = V(p-pa HCl) × ρ(p-pa HCl) m(p-pa HCl) = 1000 cм³×1,19 г/см³ = 1190 г m(HCl) = m(p-pa HCl)×ω(HCl) m(HCl) = 1190 г×0,37 = 440,3 г M(HCl) = 36,5 г/моль ν(HCl) = m(HCl)/M(HCl) ∨(HCl) = 440,3 г/36,5 г/моль = 12,06 моль Vm = 22,4 л/моль Zn + 2HCl = ZnCl₂ + H₂↑ Из уравнения реакции следует, что ∨(Н₂) = ¹/₂∨(HCl) ∨(H₂) = 12,06 моль/2=6,03 моль V(H₂) = ∨(H₂)×Vm V(H₂) = 6.03 моль × 22,4 л/моль = 135,07 л Ответ: 135,07 л
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