Главная идея рассказа "тупейный художник" КОРОТКО, пожалуйста!
Литература
Главная идея рассказа "тупейный художник" КОРОТКО, пожалуйста!
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Рассказ "Тупейный художник" снабжен посвящением; "Светлой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года" и эпиграфом: "Души их во благих водворятся". "Во благих" -в переводе с церковнославянского на русский значит: "среди святых, среди праведников". Посвящением и эпиграфом Лесков как бы указывает читателю, какова главная тема рассказа и каково отношение к ней автора. Сюжет «Тупейного художника» на первый взгляд прост. История о любви двух крепостных и о зверстве их помещика - тема, достаточно часто раскрывавшаяся в русской литературе. Однако Лесков необычайно талантливо и своеобразно разрабатывает этот сюжет. Старая няня рассказывает мальчику историю своей жизни. Любовь Анисимовна была в молодости актрисой в театре графа Каменского. Там же она встретила свою единственную любовь - «тупейного художника» Аркадия Ильича. Но граф обратил на нее свое благосклонное внимание, а все в театре знали, что это значит. Понравившиеся ему крепостные актрисы становились его недолгими фаворитками. Вся история заканчивается трагически. Она и не могла окончиться счастливо, это было бы не характерно для эпохи, и Лесков остается верен правде жизни. Герои рассказа дважды оказываются близки к достижению заветной цели, но оба раза все их усилия и надежды разрушает, на первый взгляд казалось бы, непредвиденный случай: в первый раз-предательство попа, во второй -алчность кабатчика. Но Лесков дает понять, что оба эти случая вовсе не случайны, они в нравах эпохи. Для главного замысла рассказа неважно, при каком Каменском служил Аркадий, в какое царствование это было -крепостное право и крепостники, подобные графам Каменским, были во все эти царствования, и Аркадия при любом из них ожидала та же самая судьба. Так писатель подчеркивает типичность описываемого для целой эпохи.
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