Помогите срочно!!!отдаю 55 баллов в паскале
Информатика
Помогите срочно!!!отдаю 55 баллов в паскале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program test; var a, b, c, n : integer; begin write('Введите число Х: '); readln(n); writeln('Y=|X|=', abs(n)); writeln; writeln('Введите числа a, b и c:'); readln(a); readln(b); readln(c); writeln('Z=(A+C)/B=', ((a+c)/b):7:2); writeln; write('Введите двузначное число: '); readln(n); a:=n div 10; b:=n mod 10; writeln(a, '+', b, '=', a+b); writeln(a,'*', b, '=', a*b); end.
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