Бежит,говорят,выходит. Подбери и запиши к каждому слову два однокоренных слова, являющихся другими частями речи.Для образования имён прилагательных используй суффексы -ов-, -лив- и -н-.На каждой строке должны быть: существитель...

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Бежит,говорят,выходит. Подбери и запиши к каждому слову два однокоренных слова, являющихся другими частями речи.Для образования имён прилагательных используй суффексы -ов-, -лив- и -н-.На каждой строке должны быть: существительное, прилагательное и глагол.

Автор: Гость