Бежит,говорят,выходит. Подбери и запиши к каждому слову два однокоренных слова, являющихся другими частями речи.Для образования имён прилагательных используй суффексы -ов-, -лив- и -н-.На каждой строке должны быть: существитель...
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Бежит,говорят,выходит. Подбери и запиши к каждому слову два однокоренных слова, являющихся другими частями речи.Для образования имён прилагательных используй суффексы -ов-, -лив- и -н-.На каждой строке должны быть: существительное, прилагательное и глагол.
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Сущ. бег,говор,выход прил. бегливый или беговой, говорящий или говорливый,выходящий глаг. бежал, говорил, выходил
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