Составить рассказ о Сергее из рассказа Белый пудель

Гость: Гость:

Серёжа очень боялся, что больше не увидит Арто. У него в душе было отчаяние, беспокойство за Арто, хотя дедушка его утешал, он говорил, что Арто вернется, но Сереже это не помогало. Ночью, когда дедушка спал, Сережа встал и пошел искать Арто. Он шел очень долго. Наконец-то, он дошел до этого дома. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебания, почти страх. Сережа перелез через забор. -Арто! Арто!- позвал его Сережа. Арто отозвался, залаял. Но в этот момент проснулся дворник Воры! Грабят! – закричал дворник. Но Серёже удалось ускользнуть от дворника вместе с Арто. Именно Сережа спас Арто, потому что никто другой не мог бы его спасти.