Почему после смерти Александра Македонского распалась его империя?Помогите пожа??уйста,нужно на завтра!

История
Почему после смерти Александра Македонского распалась его империя?Помогите пожа??уйста,нужно на завтра!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не было война или повелителя который бы держал империю Македонского
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