Надо просклонять словосочетание синее озеро. глубокий океан темная ночь

Русский язык
Надо просклонять словосочетание синее озеро. глубокий океан темная ночь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ип.п. синее озеро, глубокий океан, тёмная ночь Р.п. синего озера, глубокого океана, тёмной ночи Д.п. синему озеру, глубокому океану, тёмной ночи В.п. синее озеро, глубокий океан, тёмную ночь Т.п. синем озером, глубоким океаном, тёмной ночью П.п. о синем озере, о глубоком океане, о тёмной ночи
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