Сколько граммов AlCl3 прореагируют с 20 г 10%-ного раствора NaOH?!)))сделайте пожалуйста п?? всем правилам, пользуясь формулами)))помогите пожалуйста, заранее спасибо)))

Химия

Сколько граммов AlCl3 прореагируют с 20 г 10%-ного раствора NaOH?!)))сделайте пожалуйста п?? всем правилам, пользуясь формулами)))помогите пожалуйста, заранее спасибо)))

Автор: Гость