Сколько граммов AlCl3 прореагируют с 20 г 10%-ного раствора NaOH?!)))сделайте пожалуйста п?? всем правилам, пользуясь формулами)))помогите пожалуйста, заранее спасибо)))

Химия
Сколько граммов AlCl3 прореагируют с 20 г 10%-ного раствора NaOH?!)))сделайте пожалуйста п?? всем правилам, пользуясь формулами)))помогите пожалуйста, заранее спасибо)))
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