Ребят, помогите решить, пожалуйста. Заранее благодарю.
Алгебра
Ребят, помогите решить, пожалуйста. Заранее благодарю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^(-1)=1/x^1, 1/x^(-1)=x^1 значок ^ обозначает в степени (x^4)^3/x^16=x^12/x^16= 1/x^4=1/(1/3)^4 при двойной дроби нижний знаменатель поднимаем наверх 1*3^4/1=3^4=81
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