Запиши выражения и вычислить их значения. 1)Сумму чисел 15 807 и 6 410 увеличить в 2раза 2) Произведение чисел 305 и 24 уменьшить в 10 раз. 3)Частное чисел 912 и 38 умножить на разность чисел 1560 и 1460.

Математика

Запиши выражения и вычислить их значения. 1)Сумму чисел 15 807 и 6 410 увеличить в 2раза 2) Произведение чисел 305 и 24 уменьшить в 10 раз. 3)Частное чисел 912 и 38 умножить на разность чисел 1560 и 1460.

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