Запиши выражения и вычислить их значения. 1)Сумму чисел 15 807 и 6 410 увеличить в 2раза 2) Произведение чисел 305 и 24 уменьшить в 10 раз. 3)Частное чисел 912 и 38 умножить на разность чисел 1560 и 1460.
Математика
Запиши выражения и вычислить их значения. 1)Сумму чисел 15 807 и 6 410 увеличить в 2раза 2) Произведение чисел 305 и 24 уменьшить в 10 раз. 3)Частное чисел 912 и 38 умножить на разность чисел 1560 и 1460.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(15807+6410)*2=22217*2=44434 2)(305*24):10=7320:10=732 3)(912:38)*(1560-1460)=24*100=2400 вот и всё:)
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