Каковы достижения современного Китая? Что, по вашему мнению, дало возможность дос??ичь таких результатов? Какие проблемы ему предстоит решить? Буду очень благодарна, если ответите.
История
Каковы достижения современного Китая? Что, по вашему мнению, дало возможность дос??ичь таких результатов? Какие проблемы ему предстоит решить? Буду очень благодарна, если ответите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он изобрел много вещей ,никогда не останавливалдся ,шёл впере несмотря на прграды ,с нефьтью ,с валютой и т.п.
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