Помогите пожалуйста чем занимались арабы
История
Помогите пожалуйста чем занимались арабы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шили,вязали,строили и были рабами и рабочими у знатных особ..
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