Помогите пожалуйста чем занимались арабы

История
Помогите пожалуйста чем занимались арабы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   шили,вязали,строили  и были рабами и рабочими у  знатных особ..
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