С какой скоростью движется кит , если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с
Физика
С какой скоростью движется кит , если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с
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