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С какой целью фараоны вели войны ?
История
С какой целью фараоны вели войны ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расширить земли, добыть золота
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