С какой целью поучение было написано? Какие мысли Владимира Мономаха современны и сегодня? Помогите

История
С какой целью поучение было написано? Какие мысли Владимира Мономаха современны и сегодня? Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысли из "Поучения Владимира Мономаха" не потеряли своей значимости и в наши дни:  не забывайте Бога, гордости не имейте в сердце и уме, старых людей уважайте, на войну выйдя, не ленитесь, лжи остерегайтесь, напоите и накормите просящего. Убогих не забывайте, подавайте сироте и вдовцу, рассудите сами, а не давайте сильным губить человека. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. Более всего чтите гостя. Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите.
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