С какой целью поучение было написано? Какие мысли Владимира Мономаха современны и сегодня? Помогите
История
С какой целью поучение было написано? Какие мысли Владимира Мономаха современны и сегодня? Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысли из "Поучения Владимира Мономаха" не потеряли своей значимости и в наши дни: не забывайте Бога, гордости не имейте в сердце и уме, старых людей уважайте, на войну выйдя, не ленитесь, лжи остерегайтесь, напоите и накормите просящего. Убогих не забывайте, подавайте сироте и вдовцу, рассудите сами, а не давайте сильным губить человека. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. Более всего чтите гостя. Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите перевести слова во вторую форму глагола. hot lazy fast beautiful expensive important good bad cheap small happy i...