С кислородом реагирует каждое из двух веществ 1) s и KOH(p-p) 2) SO3 и H2S 3)mg и so2 4)nacl и hno3

Химия

С кислородом реагирует каждое из двух веществ 1) s и KOH(p-p) 2) SO3 и H2S 3)mg и so2 4)nacl и hno3

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