С кислородом реагирует каждое из двух веществ 1) s и KOH(p-p) 2) SO3 и H2S 3)mg и so2 4)nacl и hno3
Химия
С кислородом реагирует каждое из двух веществ 1) s и KOH(p-p) 2) SO3 и H2S 3)mg и so2 4)nacl и hno3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3 2Mg +O2 = 2MgO 2SO2 +O2 = 2SO3
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