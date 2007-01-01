С начало машина проехала 160 км в пути а потом половина этого пути. после этого ей осталось проехать 2 раза меньше этого пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь? если его скорость было равна 60 км в час

Математика
С начало машина проехала 160 км в пути а потом половина этого пути. после этого ей осталось проехать 2 раза меньше этого пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь? если его скорость было равна 60 км в час
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Ответ(ы):
Гость:
160+80=240 240/60=4 часа
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