С начало машина проехала 160 км в пути а потом половина этого пути. после этого ей осталось проехать 2 раза меньше этого пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь? если его скорость было равна 60 км в час

Математика

С начало машина проехала 160 км в пути а потом половина этого пути. после этого ей осталось проехать 2 раза меньше этого пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь? если его скорость было равна 60 км в час

Автор: Гость